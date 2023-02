Na Ptuju odprli Kurentovo hišo

Ptuj, 3. februarja - Zveza društev kurentov in ptujska občina sta danes na Ptuju odprla Kurentovo hišo, ki predstavlja in postavlja kurenta na pomembno mesto zgodovinskega pomena. Je plod prizadevanj društev, ki ohranjajo tradicijo kurenta in njegovega obredja. Idejni pobudnik in realizator Kurentove hiše je Zveza društev kurentov, ki ima več kot 1100 članov.