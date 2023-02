Jutranjo nesrečo na pomurski avtocesti povzročil voznik avtobusa

Murska Sobota, 3. februarja - Jutranjo nesrečo na pomurski avtocesti je po do zdaj zbranih podatkih povzročil voznik avtobusa romunskih oznak, ki je zapeljal desno z vozišča, kjer se je avtobus prevrnil na bok v jarek. Na njem je bilo 26 potnikov in trije šoferji. Potnik in dve potnici so na kraju umrli, trije pa so bili huje poškodovani, so pojasnili na PU Murska Sobota.