Banka Slovenije krepi prizadevanja za večjo finančno pismenost

Ljubljana, 5. februarja - V Banki Slovenije so okrepili delovanje na področju finančnega opismenjevanja. "Finančna pismenost je kljub vsem dosedanjim naporom razmeroma nizka, ugotovili pa smo tudi, da smo kot družba uspešnejši, če ljudje razumejo gospodarsko okolje in finančni sistem," je razloge za to za STA strnil guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.