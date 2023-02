Delnice indijske skupine Adani še naprej padajo

Mumbai, 3. februarja - Delnice indijske skupine Adani, ki so v prvih štirih dneh tega tedna izgubile za več kot sto milijard dolarjev tržne kapitalizacije, še naprej izgubljajo vrednost. V začetku današnjega trgovanja na borzi v Mumbaju so izgubile dodatnih deset odstotkov, nato so trgovanje z njimi prekinili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.