Na Brežiškem do zaposlitev tudi z javnimi deli

Brežice, 4. februarja - Na Brežiškem so se reševanja problema brezposelnosti lotili s programom javnih del, pri katerih občina nastopa kot naročnik. Za programe javnih del so letos namenili 90.000 evrov lastnega denarja in s tem zagotovili vključitev 18 brezposelnih občanov. Gre za zaposlitvene programe, namenjene aktiviranju brezposelnih, so sporočili z občine.