Sumljivi predmet v Linhartovi ulici v Celju ni bil nevaren

Celje, 3. februarja - Policija je bila zjutraj obveščena o sumljivem predmetu v Linhartovi ulici v Celju. Zaradi sumljivega predmeta so policisti zavarovali območje okoli celjske tržnice in Zaporov Celje. Na kraj so prišli bombni tehniki specialne enote policije, ki so sumljivi predmet pregledali in ugotovili, da ni nevaren, so sporočili s Policijske uprave Celje.