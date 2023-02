Newyorške borze končale v zelenem

New York, 2. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice velikih tehnoloških podjetij so danes narasle, saj so boljši rezultati matične družbe Facebook Meta Platforms okrepili upanje o prihodnjih zaslužkih družbe Apple in drugih velikanov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.