Republikanci iz kongresnega odbora za mednarodne odnose izključili demokratko Ilhan Omar

Washington, 2. februarja - Republikanska večina v predstavniškem domu ameriškega kongresa je v danes iz odbora za mednarodne odnose izključila demokratko iz Minnesote, muslimanko Ilhan Omar. Gre za povračilni ukrep za potezo demokratov, ki so leta 2021 iz odborov odstranili republikanca Paula Gosarja in Marjorie Taylor Greene zaradi spodbujanja nasilja in nestrpnosti.