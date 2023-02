Varšava, 2. februarja - Poljska, Estonija, Litva in Latvija so ostro obsodile prizadevanja Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da bi ruskim in beloruskim športnikom dovolil nastope na tekmovanjih ter posledično na olimpijskih igrah, poroča Poljska tiskovna agencija (PAP).