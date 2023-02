Poročilo ugotavlja poslabšanje položaja glede strelnega orožja v ZDA

Washington, 2. februarja - V ZDA se čas med nakupom orožja in njegovim odkritjem na kraju zločina skrajšuje, kaže najobsežnejše zvezno poročilo o orožju in kriminalu v več kot dveh desetletjih. To pomeni, da se zakonito kupljeno strelno orožje hitreje uporabi pri zločinih po vsej državi. Poročilo tudi potrjuje, da nasilje s strelnim orožjem v ZDA narašča in uhaja nadzoru.