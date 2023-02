Gospodarstvo in znanstvena sfera za tesnejše sodelovanje

Ljubljana, 2. februarja - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Rektorska konferenca RS, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Inženirska akademija Slovenije so se na današnjem sestanku dogovorili za krepitev medsebojnega sodelovanja in proaktivno naslavljanje "doline smrti" na področju tehnološkega razvoja in inovacij.