Bolgarski predsednik razpustil parlament in razpisal predčasne volitve

Sofija, 2. februarja - Predsednik Bolgarije Rumen Radev je danes razpustil bolgarski parlament in imenoval prehodno vlado, ki bo do predčasnih parlamentarnih volitev 2. aprila vodila državo. Pred tem so namreč v zadnjih mesecih propadli vsi trije ustavni poskusi za sestavo nove vlade. Bolgari se bodo tako čez dva meseca podali na že pete predčasne volitve v dveh letih.