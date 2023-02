LUV fest bo v prestolnici poživil predpomladni čas

Ljubljana, 2. februarja - V Ljubljani bo od 8. februarja do 12. marca potekal prvi LUV fest. Kot je na današnji predstavitvi povedala direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek, bo ponudil najrazličnejše dogodke, posebne pakete pripravljajo tudi gostinci in hotelirji. S festivalom želijo v času, ko so dnevi še nekoliko turobni, razsvetlili in poživiti dogajanje v mestu.