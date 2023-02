Govedorejci na Tumpejevih dnevih o pomenu panoge v Sloveniji

Ptuj, 2. februarja - Govedoreja je osnovna kmetijska in živinorejska panoga v Sloveniji, saj zagotavlja prehransko varnost in lokalno prehrano, pomembno vlogo pa igra tudi pri ohranjanju in oblikovanju kulturne krajine, je na današnjih prvih Tumpejevih dnevih, strokovnemu posvetu s področja govedoreje, na Ptuju povedal Igor Ahačevčič z direktorata za kmetijstvo.