Zavetišča za zapuščene živali nezadovoljna s predlogom pravilnika dnevne oskrbe

Ljubljana, 2. februarja - Zavetišča za zapuščene živali po Sloveniji so nezadovoljna s predlogom pravilnika dnevne oskrbe psov in mačk, ki za prispevek države za hrano mačk predlaga do 40 centov, za pse pa do dva evra na dan. Nad takšnim predlogom so zavetišča ogorčena, nekatera razmišljajo tudi o zapiranju. Javna razprava o predlogu pravilnika se sicer izteče v petek.