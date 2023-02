Južni del ZDA že tretji dan pod snežnim neurjem

Oklahoma City, 2. februarja - Smrtonosno snežno neurje je v sredo že tretji dan zapored prizadelo južni del ZDA, zaradi česar so odpovedali dodatnih 2300 poletov, več sto tisoč odjemalcev je ostalo brez elektrike, zaprte so bile šole in že tako zahtevne razmere na cestah so se še poslabšale.