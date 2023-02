Delo o neomajni ameriški podpori Izraelu (2. 2.)

Ljubljana, 1. februarja - Boštjan Videmšek v komentarju Popoln izbris Palestine in Palestincev piše o obisku ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna v Izraelu in Palestini in izpostavlja neomajno ameriško podporo Izraelu. Kritičen je do izjav Blinkna ob obisku in ugotavlja, da je ta deloval kot človek, ki je dogajanju na območju nehal slediti že pred več leti.