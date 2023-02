Jarc objavil seznam igralk za priprave v Turčiji

Ljubljana, 1. februarja - Selektor slovenske ženske nogometne reprezentance Borut Jarc je razkril seznam igralk za prvo akcijo izbrane vrste v letu 2023. Slovenke bodo med 15. in 21. februarjem v Turčiji igrala tri pripravljalne tekme, in sicer 15. z Uzbekistanom, 18. z Zambijo in 21. s Turčijo, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.