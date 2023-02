V kulturnovzgojnem programu CD muzikal Kresna noč, kongresni del odprli kemiki

Ljubljana, 5. februarja - Program Cankarjevega doma v novi sezoni, ki so ga predstavili v tem tednu, bo v kulturnovzgojnem delu ponudil muzikal Kresna noč. V humanistični in literarni del so povabili Nemško akademijo za jezik in književnost iz Darmstadta, s katero bo Ljubljano obiskalo okrog 80 literatov. Kongresni del so s pravkar končanim srečanjem odprli kemiki.