Založba /*cf. za letos napoveduje obsežen in domišljen letnik

Ljubljana, 4. februarja - Založba /*cf. napoveduje obsežen in domišljen letnik 2023 s širokim tematskim in žanrskim razponom. V temeljni humanistični prevodni Rdeči zbirki bo izšlo šest knjig, kar tri izvirna humanistična dela bodo izšla v Oranžni zbirki. Načrtujejo tudi vrsto pogovorov in drugih dogodkov, nekatere pripravljajo v sodelovanju s partnerji.