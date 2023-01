Časar in sodelavci na sodišču zagovarjali nakup deleža TTI

Koper, 31. januarja - Nekdanji člani vodstva Luke Koper so danes na okrožnem sodišču v Kopru zagovarjali svojo odločitev iz leta 2009 za nakup deleža v slovaški družbi TTI. Robert Časar, Aldo Babič, Marjan Babič in Milan Pučko so prepričevali sodnika, da niso zlorabili položaja, posel pa da bi bil za Luko donosen, če ga naslednja uprava ne bi ovirala.