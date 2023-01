ARRS z novostmi in spremembami na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Ljubljana, 31. januarja - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v letošnjem letu na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti uvaja nekatere novosti in spremembe. Na današnji novinarski konferenci so njeni predstavniki med drugim predstavili spremembe stabilnega financiranja in letošnji javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov.