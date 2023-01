ECB: Ob višjih stroških manj zanimanja za posojila

Frankfurt, 31. januarja - Gospodinjstva in podjetja se soočajo z višjimi stroški posojil, tudi gospodarski obeti so slabši, kot so bili. Posledično je manj zanimanja za kredite, je danes objavila Evropska centralna banka (ECB). Po njenih podatkih je v zadnjem četrtletju lani prišlo do največjega padca povpraševanja po hipotekarnih posojilih, odkar od 2003 vodijo evidenco.