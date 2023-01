Policisti pozivajo, da z vozil pred vožnjo temeljito očistite led in sneg

Celje/Maribor, 31. januarja - Celjski policisti opozarjajo, da je bilo v zadnjih dneh znova več vozil poškodovanih, ko so nanje med vožnjo s tovornih vozil prileteli večji kosi ledu. Tak primer so v ponedeljek obravnavali na območju Laškega. Zato vse voznike znova opozarjajo, naj pred vožnjo z vozil temeljito očistijo led in sneg.