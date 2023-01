Na smučiščih na Rogli in Kopah sta se poškodovala smučarja

Celje, 31. januarja - Na smučiščih na Rogli in Kopah sta se v ponedeljek poškodovala smučarja. Kot so danes sporočili s celjske policijske uprave, se je na Rogli huje poškodoval mladoletni smučar, ki je padel na progi. Na Kopah pa se je izredno hudo poškodoval 47-letni smučar, ki je zapeljal izven smučišča, padel in trčil v uto.