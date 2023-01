Moškemu iz okolice Maribora zaradi otroške pornografije tri leta in pol zapora

Maribor, 30. januarja - Mariborsko okrožno sodišče je moškega iz okolice Maribora zaradi prikazovanja, izdelave in posesti pornografskega gradiva, ki je vključevalo mladoletne osebe in celo dojenčke, obsodilo na tri leta in pol zapora, so sporočili iz Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. Sodba sicer še ni pravnomočna.