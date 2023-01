Umrl pevec in tekstopisec diskografske hiše Motown Barrett Strong

Detroit, 30. januarja - Pri 81 letih je umrl Barrett Strong, ki je pel prvo uspešnico diskografske hiše Motown iz Detroita Money (That's What I Want). Sodeloval je tudi pri klasikah zasedbe The Temptations in Marvina Gayea. Leta 1972 je osvojil grammyja za najboljšo rhythm & blues skladbo Papa Was A Rollin' Stone, ki so jo izvajali The Temptations.