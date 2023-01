Kipar Mirsad Begić praznuje 70 let

Ljubljana, 31. januarja - Slovenski kipar in risar Mirsad Begić danes praznuje 70 let. Begić sodi med najizrazitejše in najbolj lirične predstavnike mladega slovenskega kiparstva, t. i. kiparstva čutnega inkarnata, ki se je razvilo v 80. letih 20. stoletja. Je avtor številnih javnih plastik in ambientalnih postavitev.