Gorazd Božič za STA: Smo kulturni laboratorij evropskosti

pogovarjala se je Rosana Rijavec

Nova Gorica, 2. februarja - Direktor Javnega zavoda GO! 2025 Gorazd Božič z ustreznimi strokovnimi kadri šele zapolnjuje ekipo, ki bo vodila projekt Evropske prestolnice kulture (EPK). V pogovoru za STA je povedal, da jih vsi opazujejo in spremljajo njihovo delo, saj so kot čezmejna prestolnica kulture nekaj posebnega, kot "nekakšen kulturni laboratorij evropskosti".