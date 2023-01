Članice EU s priporočilom o minimalnem dohodku za boj proti revščini

Bruselj, 30. januarja - Države članice EU so danes sprejele priporočilo o minimalnem dohodku, katerega namen je boj proti revščini in socialni izključenosti. Priporočilo Sveta EU vključuje ukrepe za ustrezno podporo v okviru minimalnega dohodka, dostop do ključnih storitev in vključevanje na trg dela.