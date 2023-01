Angleški pop zvezdnik Harry Styles bo pel na letošnji podelitvi grammyjev

Los Angeles, 31. januarja - Britanski pop zvezdnik Harry Styles bo to nedeljo nastopil na podelitvi grammyjev. Kot so sporočili organizatorji, bodo poleg 28-letnega pevca na podelitvi laskavih glasbenih nagrad na odru nastopili še Bad Bunny, Mary J. Blige in Lizzo. Gala prireditev v Los Angelesu bo vodil 38-letni komik Trevor Noah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.