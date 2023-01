Na deželnih volitvah v Spodnji Avstriji občuten poraz vladajoče Ljudske stranke

St. Pölten, 29. januarja - Vladajoča Ljudska stranka je danes na deželnih volitvah v Spodnji Avstriji po pričakovanjih utrpela velike izgube. Po prvih projekcijah volilnih izidov je sicer zmagala, a z občutno manj podpore kot na zadnjih volitvah. Drugi so Svobodnjaki, ki so zelo izboljšali rezultat in prehiteli socialdemokrate, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.