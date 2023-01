Nominacija igralke Andree Riseborough za oskarja pod drobnogledom akademije

Los Angeles, 28. januarja - Akademija filmskih umetnosti in znanosti je v petek potrdila, da pregleduje postopke kampanje zaradi presenetljive nominacije za oskarja za najboljšo igralko v primeru igralke Andree Riseborough za vlogo v majhnem, neodvisnem filmu To Leslie. Akademija je objavila izjavo v zvezi s kampanjo, v kateri filma To Leslie sicer ni izrecno omenila.