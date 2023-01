V Izraelu po napadu v Jeruzalemu prijeli 42 ljudi

Jeruzalem, 28. januarja - V Izraelu so po petkovem napadu v bližini sinagoge v vzhodnem Jeruzalemu aretirali 42 ljudi, je danes sporočila izraelska policija. Kot so pojasnili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, so med prijetimi sorodniki napadalca in prebivalci soseske, kjer je živel.