Koprski policisti preiskujejo sum ugrabitve v Izoli

Izola, 27. januarja - Policisti so bili 20. januarja popoldne obveščeni, da so neznani storilci v Izoli v vozilo na silo dali občana z območja Izole, zaradi česar je prijavitelj menil, da je ugrabljen. Policisti in kriminalisti so še isti dan izsledili vozilo in tudi prijeli storilca omenjenega kaznivega dejanja, ki je zdaj v priporu, so danes sporočili s PU Koper.