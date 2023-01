ZDA uvedle sankcije proti nekdanjima srbskima poslancema

Washington, 27. januarja - ZDA so zaradi vpletenosti v korupcijo na seznam za sankcije uvrstile nekdanja člana srbske narodne skupščine, Vjerico Radeto in Petra Jojića. Radeta in Jojić sta med svojim mandatom podkupovala in ustrahovala priče proti vodji Srbske radikalne stranke Vojislavu Šešlju.