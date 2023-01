Na Češkem potekajo predsedniške volitve

Praga, 27. januarja - Na Češkem so se ob 14. uri odprla volišča, na katerih izbirajo novega predsednika države. Svoj glas volivci lahko oddajo do 22. ure. Volitve se bodo nadaljevale v soboto, ko bodo volišča odprta od 8. do 14. ure. Volivci v drugem krogu izbirajo med nekdanjim načelnikom generalštaba Petrom Pavlom in nekdanjim premierjem Andrejem Babišem.