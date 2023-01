V Montinjanu v nesreči s traktorjem umrla oseba

Koper, 27. januarja - V naselju Montinjan v občini Koper se je v četrtek nekaj čez 18. uro prevrnil traktor, pod njim pa je ostala ujeta oseba. Kraj nesreče so zavarovali koprski gasilci, traktor s tehničnim posegom dvignili, postavili nazaj na kolesa in izpod vozila rešili preminulo osebo, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.