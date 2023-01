Dars za obnovo odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami izbral CGP s partnerjema

Ljubljana, 26. januarja - Dars je za obsežno obnovo odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami izbral konzorcij novomeškega CGP s partnerjema, sarajevsko družbo Euro-Asfalt in ljubljansko Iskro, je razvidno s portala javnih naročil. Ponudbena cena izbranega izvajalca je 69,95 milijona evrov brez DDV. Dela naj bi po napovedih potekala letos in v 2024.