Zadnji dan januarske seje v znamenju opozicijskih predlogov

Ljubljana, 27. januarja - Na zadnji dan januarske seje DZ bodo poslanci obravnavali novelo zakona o državnem svetu. Na dnevnem redu je tudi več opozicijskih predlogov, in sicer novele zakona o lokalnih volitvah, zakona o RTVS in zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter dopolnitev zakona o vladi.