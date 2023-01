V SNG Maribor balet Romeo in Julija kot poklon Valentini Turcu

Maribor, 28. januarja - Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo danes obeležil 30-letnico umetniškega ustvarjanja baletne solistke in koreografinje Valentine Turcu s slovesno uprizoritvijo njenega baleta Romeo in Julija. Ta se deset let po premieri vrača na mariborski oder.