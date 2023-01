V Mestni občini Krško za naložbe letos 20 milijonov evrov

Krško, 28. januarja - V Mestni občini Krško, kjer so zadnja leta za naložbe v povprečju letno namenili 15 milijonov evrov, nameravajo letos zanje odšteti približno 20 milijonov evrov. Med glavnimi so končanje energetske sanacije senovškega Doma XIV. divizije, novogradnja za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja in mestni bazen, je župan Janez Kerin navedel za STA.