V napadu v dveh cerkvah v Španiji en mrtev in več ranjenih

Algeciras, 25. januarja - V eni od cerkva v mestu Algeciras na jugu Španije je danes moški z mačeto napadel cerkovnika in ga ubil, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na navedbe policije. V napadu v skupno dveh cerkvah so bili po navedbah španske televizije RTVE ranjeni duhovnik in še trije ljudje. Policija je že prijela osumljenca za napad.