Slovaški poslanci sprejeli spremembo ustave za predčasno razpustitev parlamenta

Bratislava, 25. januarja - Slovaški poslanci so danes izglasovali spremembo ustave, ki bo omogočila predčasno razpustitev parlamenta in s tem odprla pot predčasnim volitvam. Do teh lahko po novem pride z resolucijo, ki jo bo moralo podpreti najmanj 90 od 150 poslancev. Glasovanje o njej bo najverjetneje potekalo prihodnji torek, je dejal predsednik parlamenta Boris Kollar.