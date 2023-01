V DZ odmeva presenetljiva podpora noveli zakona o finančni upravi

Ljubljana, 25. januarja - V DZ dan po glasovanju odmeva podpora noveli zakona o finančni upravi, ki so ji zeleno luč poleg poslancev Gibanja Svoboda nepričakovano prižgali tudi poslanci Levice. Glasovanje je presenetilo tudi tretjo koalicijsko partnerko, stranko SD. V NSi so manever Levice označili za "lažno predstavo in umazano trgovino".