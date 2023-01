V lekarniški zbornici opozarjajo na pomanjkanje strokovnega kadra

Ljubljana, 25. januarja - V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo na pomanjkanje kadra tako v javnih kot bolnišničnih lekarnah. Po besedah predsednice zbornice Darje Potočnik Benčič so razlogi za odhajanje zaposlenih iz lekarn in težave pri pridobivanju novih nizko vrednotenje njihovega dela in vedno večje obremenitve, pa tudi vedno večji pritiski in zahteve pacientov.