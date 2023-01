Ob predstavitvi novih prostorov v UKC Maribor izpostavili porast napotitev na pedopsihiatrijo

Maribor, 25. januarja - Ob današnji predstavitvi novih prostorov za ambulantno obravnavo v enoti za otroško in mladostniško psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so pristojni opozorili na velik porast napotitev k njim, ki se je začel že v času epidemije covida-19. Pred dvema tednoma so začeli delo v montažnem prizidku, v katerem je sedem ambulant.