Uporabniki po svetu poročali o motnjah v delovanju Microsoftovih aplikacij Teams in Outlook

London/Pariz, 25. januarja - Na tisoče uporabnikov po vsem svetu je danes zjutraj poročalo o motnjah v delovanju Microsoftovih orodij, predvsem aplikacije za elektronsko pošto Outlook in aplikacije Teams, poročajo tuje agencije. Iz Microsofta so sporočili, da so za nastale motnje krive težave s povezljivostjo pri napravah v Microsoftovem omrežju, ki jih že odpravljajo.