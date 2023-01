Novomeški svetniki SD, Solidarnosti in Zveze za Dolenjsko proti napovedani podražitvi vrtcev

Novo mesto, 25. januarja - Vodje novomeških svetniških skupin SD, Solidarnost in Zveza za Dolenjsko nasprotujejo predlogu podražitve vrtcev v Mestni občini Novo mesto, ki ga bo v četrtek obravnaval občinski svet. Vložili so tudi dopolnilo, s katerim bi radi dosegli, da bi del tega novega bremena pokrila občina. Še posebej v luči letošnjih dodatnih podražitev, so opozorili.