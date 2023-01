Zaradi stavke obstal promet na berlinskem letališču

Berlin, 25. januarja - Zaradi stavke zaposlenih na berlinskem letališču so danes iz nemške prestolnice odpovedali vseh približno 300 potniških povezav, na katerih bi moralo biti okoli 35.000 potnikov. Nekatere lete so prevozniki preusmerili na letališči v Dresdnu in Leipzigu, druge so prestavili na četrtek, več potnikom pa so zagotovili železniške vozovnice.